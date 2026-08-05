Alcaldía de Ciudad Sandino multará a carretoneros que no usen pañalera

La Alcaldía de Ciudad Sandino oficializó una ordenanza municipal que exige a los propietarios de carretones de tracción animal el uso obligatorio de pañaleras ecológicas en los caballos para evitar la contaminación de las vías públicas.

Un carretonero en Ciudad Sandino

Los conductores que incumplan esta disposición serán sancionados con una multa de 500 córdobas, advirtiendo la municipalidad que en casos de reincidencia la penalización se triplicará, alcanzando los 1,500 córdobas.

Como parte del sistema implementado, las heces recolectadas en las pañaleras deberán depositarse en el vivero municipal «Kamilo Lara», donde se transformarán en sustratos orgánicos.

De acuerdo con la comuna, esta normativa busca mantener limpias las calles de la ciudad, erradicar los malos olores y focos de contaminación ambiental, proteger la salud de las familias y promover un municipio más ordenado y ambientalmente sostenible.

