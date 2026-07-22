1,100 familias de San Dionisio tendrán mejor agua en noviembre

En el mes de noviembre, unas mil 100 familias del municipio de San Dionisio, Matagalpa, tendrán mejor servicio del vital líquido, gracias a la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, el cual lleva un 90% de avance a la fecha.

ENACAL realiza obras de mejoramiento de agua potable en San Dionisio

Las obras en ejecución incluyen: instalación de 9 kilómetros de tuberías, construcción de captación de agua en el Río La Cañada y adquisición e instalación de planta potabilizadora.

La obra es ejecutada por Empresa Nicaragüense y Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en alianza con la alcaldía de San Dionisio y las familias beneficiadas.

