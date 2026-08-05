ENACAL pone en operación pozo para 900 familias en Quebrada Honda, Masaya
El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, en alianza con la Alcaldía de Masaya y familias protagonistas, avanza en la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en la comunidad Quebrada Honda.
Como parte de las obras, se logró concluir la electrificación del pozo, así como la instalación de su respectivo motor y bomba sumergible, logrando poner en operación la nueva infraestructura.
Con la entrada en funcionamiento de este pozo, se mejora de forma directa el abastecimiento de agua potable a unas 900 familias que habitan en los sectores de Aguacatillo, Los Torres, Bejuco, Tabla Amarilla y El Tanque, entre otras zonas aledañas.