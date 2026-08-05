ENACAL pone en operación pozo para 900 familias en Quebrada Honda, Masaya

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, en alianza con la Alcaldía de Masaya y familias protagonistas, avanza en la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en la comunidad Quebrada Honda.

Finaliza equipamiento de pozo para mejorar servicio de agua a 900 familias en Quebrada Honda, Masaya

Como parte de las obras, se logró concluir la electrificación del pozo, así como la instalación de su respectivo motor y bomba sumergible, logrando poner en operación la nueva infraestructura.

Con la entrada en funcionamiento de este pozo, se mejora de forma directa el abastecimiento de agua potable a unas 900 familias que habitan en los sectores de Aguacatillo, Los Torres, Bejuco, Tabla Amarilla y El Tanque, entre otras zonas aledañas.



