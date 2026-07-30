500 familias de Morrito tendrán agua potable con nuevo proyecto de ENACAL
Unas 500 familias de la comunidad Nuevo Amanecer, en el municipio de Morrito, Río San Juan, contarán con servicio de agua potable en sus hogares a finales de este año, gracias a la ejecución de un nuevo proyecto a cargo de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL).
La obra, que registra un avance físico del 75%, contempla la perforación, equipamiento, energización y obras civiles de un pozo, así como la construcción de un tanque de almacenamiento.
Además, incluye la instalación de 2.5 kilómetros de redes de distribución y 90 conexiones domiciliares.
El proyecto es desarrollado por ENACAL en alianza estratégica con la Alcaldía de Morrito y las familias protagonistas de la localidad, con el objetivo de asegurar el acceso directo al recurso hídrico y mejorar la calidad de vida en la zona.