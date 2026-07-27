Restablecen agua potable a 350 habitantes en San Marcos, Carazo
Unas 350 personas de las comunidades Ojoche de Agua y El Brasilito, en el municipio de San Marcos, Carazo, cuentan nuevamente con servicio de agua potable tras concluirse los trabajos de rehabilitación en el sistema local.
La obra fue ejecutada de manera conjunta entre las familias protagonistas, la Alcaldía de San Marcos y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL).
Las labores incluyeron la desinstalación y sustitución de accesorios dañados, así como un mantenimiento general a los componentes del sistema eléctrico.
Estas intervenciones permitieron reactivar la producción del pozo que abastece del vital líquido a ambas comunidades.