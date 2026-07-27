Restablecen agua potable a 350 habitantes en San Marcos, Carazo

Unas 350 personas de las comunidades Ojoche de Agua y El Brasilito, en el municipio de San Marcos, Carazo, cuentan nuevamente con servicio de agua potable tras concluirse los trabajos de rehabilitación en el sistema local.

Restablecen servicio de agua potable a 350 habitantes en San Marcos

La obra fue ejecutada de manera conjunta entre las familias protagonistas, la Alcaldía de San Marcos y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL).

Las labores incluyeron la desinstalación y sustitución de accesorios dañados, así como un mantenimiento general a los componentes del sistema eléctrico.

Estas intervenciones permitieron reactivar la producción del pozo que abastece del vital líquido a ambas comunidades.

