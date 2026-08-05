Anuncian 4 fines de semana de fiestas patronales en Santa Rosa, Matagalpa

La comunidad de Santa Rosa, en el municipio de San Isidro, Matagalpa, se prepara para celebrar a lo grande sus fiestas tradicionales en honor a la Virgen de Santa Rosa de Lima.

Virgen de Santa Rosa de Lima

El comité organizador dio a conocer un amplio calendario de actividades taurinas, culturales y familiares que se desarrollarán durante cuatro fines de semana, iniciando el 14 de agosto y culminando el 6 de septiembre.

Las festividades arrancarán oficialmente el viernes 14 de agosto con un tradicional desfile de carrozas que partirá a las 2:00 p. m. desde las principales calles de San Isidro, seguido del lanzamiento del programa a las 5:00 p. m. en el Rodeo local.

El sábado 15, la agenda continuará a partir de las 5:00 p. m. con la presentación de las candidatas a Reina, una fiesta popular con música en vivo a las 6:00 p. m. y la primera corrida de toros a las 7:00 p. m.

El primer fin de semana cerrará el domingo 16 con la elección y coronación de la Reina a las 6:00 p. m., en una noche cultural a cargo de las Casas de Cultura y Creatividad, para luego dar paso a una corrida de terneros dedicada a niños y jóvenes a las 7:00 p. m.

La adrenalina taurina continuará el sábado 22 de agosto a las 7:00 p. m. con un vibrante «Toro-Fest» amenizado por la Banda Los Sabrosones de Wajira.

Al día siguiente, domingo 23, el ambiente familiar tomará las calles con una cabalgata infantil a las 2:00 p. m. que culminará en el Rodeo, escenario donde a las 7:00 de la noche se realizará una nueva corrida de toros.

En la víspera del día principal de la celebración, el sábado 29 de agosto, la Cancha Multiuso acogerá un festival con juegos tradicionales para la niñez a las 3:00 p. m., mientras que a las 7:00 p. m. el Rodeo presentará una exhibición de caballos trotadores y su respectiva corrida de toros.

El domingo 30 de agosto, la comunidad se llenará de folclore con las tradicionales carreras de cintas a las 2:00 p. m., seguidas del concurso del Palo Lucio a las 3:00 p. m. Asimismo, a las 7:00 de la noche, los asistentes disfrutarán de un segundo Toro-Fest al ritmo de la Banda La Patrona.

El gran cierre de estas fiestas patronales está programado para el domingo 6 de septiembre.

Las actividades de clausura iniciarán a las 2:00 p. m. con la tradicional Cabalgata Hípica, que realizará su recorrido desde el Monumento La Virgen en San Isidro hasta llegar a la comunidad de Santa Rosa.

La jornada festiva y el calendario 2026 concluirán a las 7:00 p. m. con el último Toro-Fest en el Rodeo de la comunidad, amenizado por el grupo musical Los Carnavaleros de Jaguar.

