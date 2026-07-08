ENACAL alcanza 70% en sistema de agua en Nueva Guinea

El Gobierno de Nicaragua, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con la Alcaldía Municipal de Nueva Guinea y las familias protagonistas, llevan un avance del 70% en la construcción del nuevo sistema de agua potable de la comunidad La Esperanza.

Construcción del Sistema de Agua Potable en La Esperanza avanza un 70%

El proyecto contempla una serie de obras de gran alcance que incluyen la construcción de la obra de captación y un tanque de almacenamiento, la adquisición e instalación de una planta potabilizadora, labores de energización, así como el tendido de 14 kilómetros de tuberías y la habilitación de 370 conexiones domiciliares.

De acuerdo con las proyecciones institucionales, se prevé que la obra concluya y entre en operación durante el último cuatrimestre del año 2026, lo que permitirá restituir plenamente el derecho al acceso al agua potable de calidad para 370 familias de esa localidad del Caribe Sur.