Lanzan en San Nicolás el Reto Extremo Apaguají Trail con 300 atletas

El Instituto Nicaragüense de Turismo, en coordinación con la Alcaldía municipal de San Nicolás, el Instituto Nicaragüense de Deportes, el Movimiento Deportivo Alexis Argüello y el MARENA, anunció la realización del evento deportivo y turístico «Reto Extremo Apaguají Trail«, programado para el próximo 13 de septiembre en Estelí.

Anuncian Primera Edición del Reto Extremo Apaguaji Trail en San Nicolás

La competencia de carrera de montaña se desarrollará en el cerro Apaguají, situado en la comunidad La Garnacha, dentro de la Reserva Natural Tisey-La Estanzuela, en el municipio de San Nicolás.

La compañera Mara Stotti, codirectora de INTUR, expresó que esta es una actividad que se realiza en cumplimiento de las orientaciones del Buen Gobierno, que impulsa y promueve actividades para la recreación sana de las familias con respeto al medio ambiente.

El punto de salida y meta estará ubicado en el Camping Club Café a partir de las 6:00 de la mañana, iniciativa con la que se busca proyectar a San Nicolás como un destino ideal para el deporte extremo y el turismo de aventura en el inicio de la Semana Patria.

El reto convocará a más de 300 atletas y aficionados nacionales e internacionales a partir de los 16 años.

La carrera contará con dos modalidades de distancia, 15 y 25 kilómetros, divididas en categorías masculina y femenina, con diferentes grados de dificultad.

En la categoría de 15 Kilómetros, el Primer lugar ganará un premio de 9 mil córdobas; el segundo 7 mil; y el tercer lugar 5 mil córdobas.

En los 25 Kilómetros, el Primer lugar recibirá de premio 14 mil córdobas; el segundo lugar, 12 mil; y el tercer lugar 10 mil córdobas.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse mediante el código QR disponible en las plataformas digitales del INTUR, la alcaldía y las instituciones participantes.

Los competidores recibirán un kit con bolso, camiseta, número de corredor y medalla al finalizar el recorrido, el cual se entregará el 12 de septiembre en la Cancha Municipal.

Asimismo, el MARENA obsequiará plantas en adopción a los asistentes como parte de la campaña ambiental «Verde, que te quiero verde».

