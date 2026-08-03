Atenderán a 600 pobladores en El Sauce con brigada médica de EE.UU. y Nicaragua

Un total de 600 habitantes del municipio El Sauce, en León, recibirán atención médica especializada entre este lunes 3 y el miércoles 5 de agosto, mediante un esfuerzo conjunto entre personal de salud nicaragüense y la brigada internacional Baptist Medical & Dental Mission International, procedente de Mississippi, Estados Unidos.

Médicos de EE.UU. y Nicaragua atenderán a 600 pobladores en El Sauce

La jornada médica tiene como sede la Iglesia Bautista de la comunidad Río Grande, donde se brindan consultas en especialidades clave como Medicina Interna, Pediatría, Ortopedia y Ginecología.

Adicionalmente, el equipo multidisciplinario realiza pruebas para la detección temprana de enfermedades de alto impacto, entre ellas cáncer cervicouterino, diabetes, malaria y VIH, con el propósito de garantizar diagnósticos oportunos y tratamientos tempranos.

Esta iniciativa se enmarca en el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, enfocado en acercar los servicios especializados de salud directamente a las zonas rurales para garantizar la protección integral y el bienestar de las familias nicaragüenses.

