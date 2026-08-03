ENACAL acelera planta solar en Malpaisillo y ya va al 96%

La construcción de la nueva Planta de Energía Solar que ejecuta el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), se encuentra en su etapa final de construcción y equipamiento, registrando a la fecha un 96 % de avance en sus obras.

Planta de Energía Solar de ENACAL en Malpaisillo alcanza un 96%

Ubicada en las cercanías de la ciudad de Malpaisillo, en el departamento de León, la infraestructura recibió esta semana los transformadores de potencia requeridos para inyectar 22 megavatios de energía limpia a la red del Interconectado Nacional.

Con este equipamiento clave, se prevé la conclusión de los trabajos y su puesta en marcha a máxima capacidad para el próximo mes de septiembre.

La energía generada por este parque solar estará destinada de forma directa al funcionamiento de los sistemas de bombeo de ENACAL en todo el país.

Con esta iniciativa, las autoridades proyectan fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de agua potable y contribuir a la mejora continua de los servicios de agua y saneamiento para las familias nicaragüenses a nivel nacional.



