Avanza ENACAL 75% en obras de agua para 400 vecinos del barrio Marvin Marín

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) registró un avance físico del 75% en la ejecución de las obras destinadas a mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en el barrio Marvin Marín, ubicado en el Distrito III de Managua.

ENACAL avanza 75% obras de agua y alcantarillado en barrio Marvin Marín

El proyecto comprende la construcción de cinco manjoles, la instalación de 3,100 metros de redes principales y la colocación de 130 nuevas conexiones domiciliares para ambos servicios.

Se prevé que la obra concluya e inicie operaciones durante el cuarto trimestre de 2026, lo que permitirá restituir el derecho al acceso de agua potable y saneamiento a unos 400 habitantes de este sector capitalino.



