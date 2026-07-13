Sistema de agua en La Majada avanza 30% y beneficiará a 500 habitantes

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con la alcaldía local y las familias protagonistas, ejecuta las obras del nuevo Sistema de Agua en la comunidad La Majada, en San José de Los Remates, Boaco.

Avanza 30% la construcción del nuevo sistema de agua potable en La Majada

El proyecto reporta actualmente un avance del 30%. Hasta la fecha ya se completó la perforación, ademado y las pruebas de bombeo del pozo que abastecerá a la zona.

Las obras restantes incluyen la construcción de un tanque de almacenamiento y la instalación de 12.5 kilómetros de tuberías con sus respectivos accesorios.

Se estima que el proyecto finalice a finales de 2026, logrando restituir el derecho al agua potable de manera directa a unos 500 habitantes de esta comunidad.