Sistema de agua en La Majada avanza 30% y beneficiará a 500 habitantes
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con la alcaldía local y las familias protagonistas, ejecuta las obras del nuevo Sistema de Agua en la comunidad La Majada, en San José de Los Remates, Boaco.
El proyecto reporta actualmente un avance del 30%. Hasta la fecha ya se completó la perforación, ademado y las pruebas de bombeo del pozo que abastecerá a la zona.
Las obras restantes incluyen la construcción de un tanque de almacenamiento y la instalación de 12.5 kilómetros de tuberías con sus respectivos accesorios.
Se estima que el proyecto finalice a finales de 2026, logrando restituir el derecho al agua potable de manera directa a unos 500 habitantes de esta comunidad.