ENACAL amplía sistema de agua en Yalagüina para 970 familias
Novecientas setenta familias del municipio de Yalagüina, en el departamento de Madriz, tendrán mejoras en el servicio de agua potable con un proyecto que ejecuta la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).
Las obras incluyen la construcción y conexión de una pila de concreto reforzado con capacidad para almacenar 22 mil galones de agua, como parte de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua de la ciudad.
El proyecto finalizará en el mes de septiembre y busca mejorar la continuidad del servicio para las familias de Yalagüina.