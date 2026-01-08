Proyecto de agua potable alcanza 50% de avance en Comunidad El Piñuelar, Larreynaga

El Gobierno de Nicaragua reportó un avance de un 50 por ciento en la construcción del nuevo sistema de agua potable en la comunidad El Piñuelar, en el municipio de Larreynaga, departamento de León.

Avanza 50% proyecto de agua potable en El Piñuelar

El proyecto, que se ejecuta en alianza estratégica entre la Alcaldía de Larreynaga y las familias protagonistas, contempla una intervención integral que incluye la construcción y equipamiento de un nuevo pozo, además de un tanque de almacenamiento para garantizar el suministro constante.

También incluye la instalación de aproximadamente 23 kilómetros de tuberías, incluyendo válvulas y accesorios técnicos y la ejecución de 470 conexiones que llevarán el vital líquido directamente a los hogares de la comunidad.

Se prevé que la obra sea finalizada y entregada a la comunidad durante el primer semestre del año.

Con la entrada en operación de este sistema, se restituirá el derecho humano al agua potable a unos 2,600 ciudadanos de El Piñuelar, mejorando sustancialmente sus condiciones de salud y bienestar diario.

