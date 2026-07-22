Convocan foro en Managua para vigilar la higiene del agua

Con el objetivo de consolidar las acciones preventivas que garantizan el acceso al agua segura y evitan la propagación de enfermedades en el país, las autoridades de salud llevarán a cabo el Foro Nacional “Vigilancia de la Higiene del Agua”.

El evento tiene como propósito central promover el consumo de agua apta para el uso humano a través de la evaluación de estrategias de control e higiene.

Asimismo, la jornada funcionará como un espacio de intercambio para dar a conocer experiencias exitosas y buenas prácticas comunitarias orientadas a la protección y manejo adecuado de los recursos hídricos en las distintas localidades.

En el foro participarán más de 100 especialistas e integrantes del sistema de salud pública, entre los que se destacan epidemiólogos, higienistas y miembros activos de la Red Comunitaria, quienes articulan esfuerzos para el bienestar de las familias nicaragüenses.

La actividad está programada para este jueves 23 de julio y tendrá como sede las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Salud, en Managua.