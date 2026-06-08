Nuevo pozo mejorará el servicio de agua potable a 650 familias de San Marcos

El Buen Gobierno sandinista, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), registra un 70% de avance en la construcción de un nuevo pozo de agua potable en el sector de Cuatro Esquinas – Los Marqueses, en Carazo.

Pozo en San Marcos alcanza 70% y beneficiará a 650 familias

Este importante proyecto de infraestructura está diseñado para mejorar de forma directa la continuidad del servicio para unas 650 familias de la ciudad de San Marcos.

A la fecha, las obras de perforación, ademado y las pruebas técnicas de bombeo ya fueron concluidas con éxito.

Actualmente, las labores se concentran en el equipamiento del pozo, la energización del sistema y la finalización de las obras civiles pendientes, previéndose que la estructura entre en operación durante el tercer trimestre de este año para beneficio de los sectores de Santa Clarisa, Los Tubos, Luis Felipe, Los Marqueses, Altos y Planes de San Marcos, Los Campos, Tomás Borge y Hugo Chávez, entre otros.



