Israel Lewites estrena galerón para más de 100 comerciantes en Los Concheños

Los protagonistas de este nuevo espacio, brinda mejores condiciones de trabajo, a más de 100 comerciantes que a diario ofertan, frutas, verduras, productos lácteos y granos básicos.

Comerciantes del Israel Lewites inauguran nuevo galerón en el sector de «Los Concheños»

El compañero Enrique Armas, vicealcalde de Managua, destacó que en nombre de los Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario, entrega a los comerciantes este galerón en saludo al 47/19 de Revolución Popular Sandinista.

Esta obra responde al compromiso permanente de mejorar las condiciones laborales de los protagonistas de los mercados municipales y brindar mayor comodidad a las familias que diariamente realizan sus compras en este importante centro de abastecimiento.

El nuevo galerón abarca 975 metros cuadrados, con dimensiones de 35.3 metros de largo por 27.6 metros de ancho, ofreciendo una infraestructura funcional para comerciantes y compradores.

El galerón en el sector conocido como “Los Concheños”, fue edificado con una estructura metálica de alta resistencia, cubierta de techo con láminas recubiertas, pisos de concreto y un sistema de drenaje pluvial, garantizando un espacio moderno, seguro y adecuado para la actividad comercial, en el Mercado Israel Lewites.