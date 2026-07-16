Estelí conmemora 47 años de liberación con caminata multitudinaria

Este jueves, en víspera de los actos oficiales por el 47/19, las familias de Estelí realizaron una multitudinaria caminata que pintó de colorido revolucionario las calles de esta pujante ciudad que se desarrolla en paz, tranquilidad y seguridad.

El compañero Francisco Valenzuela, alcalde de Estelí, recordó que hace 47 años, las distintas columnas guerrilleras ingresaron a la ciudad y se establecieron en el monumento de Las Tres Insurrecciones, para declarar liberada al Diamante de Las Segovias.

“Un día como hoy, hace 47 años se daba por concluida una jornada heroica, combativa y al frente estaba el Comandante Francisco Rivera Quintero, al mando de las columnas guerrilleras, Filemón Rivera, Facundo Picado, Coronel Santos López, estaban prácticamente ya dando la ofensiva final. Nuestro país avanzaba en esa liberación, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad”, dijo Valenzuela.

Destacó que ya en esa época se había instalado en León, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y al frente el Comandante Daniel Ortega, actual Copresidente de Nicaragua.

Al ingresar las columnas guerrilleras, los últimos esbirros de la Guardia Nacional, salieron huyendo y abandonaron el comando somocista.

«Hoy, a 47 años, queremos rendirle homenaje a nuestros héroes y mártires, a la Juventud Heroica de Todos los Tiempos, al pueblo heroico de Estelí que sufrió la embestida criminal de la Guardia Somocista, que dejó prácticamente destruida nuestra ciudad. Hoy, a 47 años, también le rendimos homenaje al comandante Francisco Rivera Quintero. A todos los hombres y mujeres que también hicieron posible la liberación nacional, los héroes y mártires», finalizó el alcalde Valenzuela.

La militancia sandinista vistiendo sus atuendos revolucionarios caminaron desde la Plaza Miguel Ángel Ortez hasta el Parque Central, frente a las oficinas de la Alcaldía, donde disfrutaron de un festival cultural.