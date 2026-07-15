Inicia construcción del nuevo Hospital Oriental Lesbia Carrasquilla

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, anunció el lanzamiento del Hospital Oriental Lesbia Carrasquilla, en Managua, y el inicio de la construcción del Hospital Pueblo Presidente Afro y Originario, en Bluefields.

Hospital Oriental Lesbia Carrasquilla

ELos proyectos fortalecerán la atención especializada en salud con infraestructura moderna y equipos de alta tecnología.

La compañera Rosario dijo que mañana, como parte de esa ruta de paz, progreso, trabajo, seguridad, estabilidad, prosperidad, bendición de Dios, estaremos lanzando el Hospital Oriental Lesbia Carrasquilla, que está aquí en la parte oriental de Managua.

Mencionó que el Hospital Lesbia Carrasquilla tendrá 35 especialidades, 510 camas, atención de partos, seis salas, consulta externa, emergencia, hospitalización, cuidados intensivos, cardiología intervencionista, cirugía, neonatología, hemodiálisis, laboratorio clínico, imagenología, farmacia y patología.

Destacó que el hospital estará equipado con tecnología de última generación, , resonador y tomógrafo con inteligencia artificial, mamógrafo digital, torres de laparoscopía, torres de gastroscopía, artroscopía, rayos X digitales y equipo de ARCO.

El centro asistencial también contará con una cantidad de especialidades, ecocardiogramas, transesofágicos, angiógrafos, máquinas de circulación extracorpórea, microscopios quirúrgicos, palmológicos, microscopios neuroquirúrgicos, entre tantos otros.

La Copresidenta de la República dijo que damos gracias a Dios, al Padre Celestial, porque de nuestra victoria, que es la Paz, podemos avanzar en el cumplimiento de los derechos de las familias nicaragüenses.

Asimismo, anunció que, en el marco de las celebraciones del Día de la Alegría, este 17 de julio el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional también iniciará la construcción del Hospital Pueblo Presidente Afro y Originario, en Las Pavas, municipio de Bluefields, Caribe Sur.

Recordó que «la salud es un derecho sagrado” y también en Bluefields, el día 17 de la alegría, lanzaremos, iniciaremos la construcción del Hospital Pueblo Presidente Afro y Originario, ubicado en Las Pavas, municipio de Bluefields, Caribe Sur.

Agregó que el hospital contará con 300 camas, equipos de alta tecnología para atender problemas en la salud y buscar soluciones, sanación y sobre todo promover la vida con salud, con optimismo, con alegría para las familias de la Costa Caribe Sur, que son de pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos, que ahí trabajan, viven, sueñan y saben que vamos adelante.