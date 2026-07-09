ENACAL rehabilita agua en Palacagüina para más de 2 mil familias

El Gobierno Sandinista, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), inició obras de rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Palacagüina, en el departamento de Madriz.

Inician obras de mejora en sistema de agua potable para 2,300 familias de Palacagüina

El proyecto contempla la construcción de una cerca perimetral, la rehabilitación de casetas y el reemplazo total de los equipos de bombeo en el pozo galería.

Asimismo, se construirá una nueva oficina para el funcionamiento de la filial local de la institución.

Con estas obras, cuya finalización está prevista para octubre de este año, se mejorará de forma directa la calidad del servicio de agua potable y la atención al público para unas 2,300 familias de esta ciudad.

