Familias de la comunidad Denis Larios, en el municipio de Ticuantepe, departamento de Managua, fueron beneficiadas con una jornada integral de atención médica gratuita impulsada por el Ministerio de Salud (MINSA).

MINSA lleva atención médica a las familias de comunidad Denis Larios en Ticuantepe

Durante la actividad, el personal médico brindó consultas generales, servicios de promoción y prevención de enfermedades, con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad de esta localidad.

Esta iniciativa forma parte del modelo de salud familiar y comunitario que busca acercar los servicios médicos especializados directamente a los hogares de las zonas rurales y suburbanas del municipio.