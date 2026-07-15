Managua se prepara para vivir las Fiestas Agostinas 2026 con derroche de artistas y espectáculo taurino

Del 29 de julio al 2 de agosto, los terrenos contiguo al Edificio Pellas, en Managua, serán el escenario de una gran celebración «La Fiesta Agostina» que reunirá cultura, entretenimiento y la tradicional barrera de toros.

El evento contará con una entrada general de 200 córdobas y acceso a la barrera de toros por 250 córdobas, donde los asistentes podrán disfrutar de aproximadamente 12 toros de la ganadería Dennis Incer, de Loásiga, además de la participación de reconocidas ganaderías del país.

Los organizadores William Collins y Leonel Gallardo destacaron que será un evento amplio para toda la familia, con presentaciones de artistas y agrupaciones musicales nicaragüenses, entre ellas Costa Azul y Banda Sureña, llevando alegría y ambiente festivo durante varios días, en celebración a las Fiestas Tradicionales en honor a Santo Domingo de Guzmán.

Las actividades iniciarán desde las 10 de la mañana y se extenderán hasta las 2 de la madrugada, con gastronomía, entretenimiento y muchas sorpresas para los visitantes.

Además, los emprendedores tendrán un espacio para ofrecer sus productos, ya que están disponibles alrededor de 40 módulos comerciales, los interesados todavía pueden oreservr comunicandi al número 7636-3000.

El creador de este gran evento, Juan Leiva, invitó a las familias managuas y visitantes a ser parte de unas fiestas llenas de tradición, diversión y el auténtico sabor nicaragüense.