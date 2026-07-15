30 mil habitantes de Chichigalpa se beneficiarán con saneamiento de ENACAL

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) continúa con la ejecución de la segunda fase del Proyecto de Saneamiento en la ciudad de Chichigalpa, el cual registra actualmente un 15% de avance en sus obras.

Avanza proyecto de saneamiento para 30 mil personas de Chichigalpa

El proyecto contempla la instalación de 22 kilómetros de tuberías y conexiones domiciliares, la construcción de una planta depuradora, una estación de bombeo y un total de 230 manjoles, obras destinadas a ampliar y mejorar la cobertura del servicio en la localidad.

Se prevé que el nuevo sistema entre en operación a inicios del año 2027, mejorando de forma directa las condiciones de vida de unos 30,500 habitantes y contribuyendo significativamente a la salud ambiental de todo el municipio.