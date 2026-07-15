30 mil habitantes de Chichigalpa se beneficiarán con saneamiento de ENACAL

Por Jonathan Morales
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La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) continúa con la ejecución de la segunda fase del Proyecto de Saneamiento en la ciudad de Chichigalpa, el cual registra actualmente un 15% de avance en sus obras.

Avanza proyecto de saneamiento para 30 mil personas de Chichigalpa
Avanza proyecto de saneamiento para 30 mil personas de Chichigalpa

El proyecto contempla la instalación de 22 kilómetros de tuberías y conexiones domiciliares, la construcción de una planta depuradora, una estación de bombeo y un total de 230 manjoles, obras destinadas a ampliar y mejorar la cobertura del servicio en la localidad.

Se prevé que el nuevo sistema entre en operación a inicios del año 2027, mejorando de forma directa las condiciones de vida de unos 30,500 habitantes y contribuyendo significativamente a la salud ambiental de todo el municipio.

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