Bluefields felicita a Elisha Hodgson, la primera árbitro FIBA de Nicaragua

El baloncesto nicaragüense escribe una página de oro en su historia, y esta vez, el silbato de la justicia deportiva tiene acento caribeño.

Elisha Ullith Hodgson

Elisha Ullith Hodgson, originaria de Bluefields, se ha convertido de forma oficial en la primera mujer en la historia de Nicaragua en obtener la prestigiosa licencia de árbitro internacional FIBA.

Hoy, el talento nicaragüense no solo brilla con el balón en la cancha, sino también dirigiendo el juego al más alto nivel.

Elisha ya se encuentra haciendo historia como parte del selecto cuerpo arbitral del Centrobasket Femenino 2026, que se celebra en Managua.

El camino de Elisha no es fruto de la casualidad, sino de una vida entera entregada a su gran pasión.

Nacida en el entrañable barrio Santa Rosa de Bluefields, su romance con el baloncesto comenzó a la tierna edad de los 6 años.

Desde esas primeras canastas de infancia, pasando por su etapa escolar donde defendió con orgullo y garra los colores del histórico Colegio Moravo desde las categorías de mini baloncesto hasta la juvenil, Elisha demostró que el baloncesto corría por sus venas.

Hoy, esa misma niña que soñaba en las canchas de su barrio, es la autoridad que imparte respeto en los escenarios internacionales de la FIBA.

Ante este hito sin precedentes, la Alcaldía del Poder Ciudadano de Bluefields se unió al júbilo de todo un pueblo para felicitar de corazón a su digna representante.

«Elisha representa la esencia del caribeño: resiliencia, disciplina inquebrantable y un amor profundo por el deporte. Su logro no es solo personal; es un faro de inspiración para todas las niñas de Bluefields y de Nicaragua que sueñan con romper barreras. ¡Felicidades, Elisha! Tu esfuerzo hoy da frutos y llena de orgullo a toda tu tierra, expresó la alcaldesa de Bluefields, compañera Dinah Lewin Downs».