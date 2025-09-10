Nueva Segovia vivirá la Fiesta del Maíz con desfiles, reinas y sabores tradicionales

Del 26 al 28 de septiembre el municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, vivirá la edición número 42 de la Feria del Maíz, anunció la compañera alcaldesa Francisca Sánchez.

Feria del Maíz 42: Celebración de identidad y tradición

La servidora pública viajó 400 kilómetros para llegar a los estudios de Tu Nueva Radio Ya junto a las 20 Candidatas a Reina del Maíz, e invitaron a las familias a ser parte de esa gran celebración que honra nuestra identidad y rica gastronomía a base del maíz.

Comentó que el viernes 26 de septiembre darán inicio con las actividades con el Festival Campesino e intercambio de experiencias de productores de granos básicos y tabaco para celebrar la riqueza del campo.

El sábado 27 se realizará el esperado desfile de carrozas y reinas, donde las 20 candidatas competirán por el título de Reina del Maíz.

Además, se llevará a cabo ese mismo día el desfile de carrozas y carretones en las principales calles de la localidad, culminando el domingo 28 de septiembre con el hípico mostrando el orgullo y la tradición de la región.



