ENACAL avanza alcantarillado en León y beneficiará a 42 mil familias

Con el objetivo de garantizar un ambiente sano, el Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, continúa con la ejecución de la segunda fase del Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de León, una importante obra que beneficiará de manera directa a más de 42 mil familias de esa localidad.

Avanza II Fase del proyecto de alcantarillado sanitario en León

El proyecto de restitución de derechos registra a la fecha un avance del 40 % en su infraestructura.

Entre las principales obras destaca la instalación de 26 kilómetros de tuberías, la construcción de 319 manjoles y la edificación de 8 estaciones de bombeo.

Según las estimaciones de ENACAL, se prevé que las obras concluyan durante el segundo trimestre del año 2027, lo que permitirá ampliar significativamente la cobertura de los servicios sanitarios, fortaleciendo el bienestar, la salud y la seguridad ambiental de la población leonesa.

