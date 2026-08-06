Granada declara asueto remunerado el 15 de agosto por Fiestas de la Virgen de Asunción

La Alcaldía Municipal de Granada declaró asueto remunerado el próximo sábado 15 de agosto de 2026 para todos los trabajadores que laboran en este municipio, con motivo de la celebración a la Virgen de la Asunción, patrona de las festividades tradicionales locales.

La disposición, emitida por la alcaldesa Gladys Dolores Medina González, aplica exclusivamente a las personas que desempeñan sus labores dentro de la ciudad de Granada.

Asimismo, la normativa establece que quedan exceptuados del asueto aquellos centros de trabajo que, por la naturaleza de los servicios esenciales o prioritarios que brindan a la población, deban mantener sus puertas abiertas para garantizar la atención a las familias granadinas.

