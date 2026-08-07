Instalan boya inteligente en San Juan del Sur para alertas tempranas

Hoy jueves, fue instalada una moderna boya en las aguas de la bahía de San Juan del Sur, Rivas. Un moderno sistema que monitorea en tiempo real las condiciones del océano para emitir alertas tempranas y contribuir a la protección de la vida, bienes y medio ambiente.

Instalan boya inteligente en la Bahía de San Juan del Sur

Esta tecnología beneficia a pescadores, navegantes, surfistas, operadores turísticos y a toda la población costera, proporcionando información clave para la prevención de riesgos y el fortalecimiento de la resiliencia ante fenómenos naturales.

La alcaldía de San Juan del Sur recuerda a la ciudadanía que la boya es un equipo científico de gran importancia, si la observa en el mar, mantenga una distancia prudente y no la manipule. Si detecta alguna situación que ponga en riesgo el equipo, llame al 2568 2383.

San Juan del Sur implementa un sistema de alerta temprana con boya Spotter Sofar.



