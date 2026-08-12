MAG promueve tecnologías para beneficiar a porcicultores en Tisma, Masaya

La crianza de cerdos es una actividad de importancia para las familias productoras de Nicaragua, tanto en sistemas de patio como en granjas con distintos niveles de tecnificación.

En este contexto, el Ministerio Agropecuario (MAG) acompaña a productores de la comunidad San Ramón, en el municipio de Tisma, Masaya, mediante la promoción de tecnologías para mejorar el manejo de los animales.

Entre las prácticas promovidas se encuentran los calendarios sanitarios, programas de vacunación, manejo de lechones y cerdas lactantes, suplementación mineral y el uso de insumos biológicos como complemento de la alimentación. Estas acciones buscan fortalecer el manejo sanitario, nutricional y reproductivo de los cerdos en sistemas intensivos y semi-intensivos.

La implementación de estas tecnologías contribuye a prevenir enfermedades, mejorar el desarrollo de los animales y favorecer su desempeño reproductivo, con el propósito de impulsar una producción porcina más eficiente, saludable y sostenible para las familias productoras.

