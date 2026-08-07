Mejoramiento genético eleva rendimiento y resistencia del cacao en Jinotega

El desarrollo e implementación de tecnologías en el rubro del cacao se consolida como una alternativa clave para los pequeños productores, ya que les permite incrementar su productividad, elevar la calidad del cultivo y reducir las enfermedades causadas por hongo.

Mejoramiento genético impulsa la productividad y resistencia del cacao en Jinotega

En este sentido, desde el Ministerio Agropecuario, se sostuvo un encuentro con productores cacaoteros en la comunidad La Chata, del municipio de El Cuá, Jinotega, donde se presentaron los resultados del proceso de mejoramiento genético para la obtención de clones de cacao con mayor resistencia a la Monilia y mejores rendimientos.

Asimismo, se compartieron las técnicas de polinización manual en flores para la producción de árboles criollos y forasteros de cacao fino y de aroma.

