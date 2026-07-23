Estadio de Catarina avanza 40% y tendrá 2 mil cupos

Las obras de construcción del nuevo estadio de fútbol “Salomón Gaitán Canelo y Vilma Muñoz Quintanilla” registran un avance significativo del 40%, en Catarina, Masaya, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura deportiva más importantes de la zona.

La nueva instalación deportiva tendrá capacidad para albergar a 2,000 espectadores y ha sido diseñada bajo los estrictos estándares técnicos exigidos por la FIFA y la CONCACAF para la celebración de partidos de alto nivel.

El moderno complejo deportivo contará con un campo de grama artificial de última generación, cancha multiuso, amplias graderías, camerinos para atletas y árbitros, cabinas equipadas para medios de comunicación, servicios sanitarios y estacionamiento.

Asimismo, la infraestructura incorporará tecnología de vanguardia y un sistema de seguridad de última generación para garantizar el bienestar de los aficionados y deportistas, cumpliendo con los más altos parámetros internacionales.