Minsa vacuna a 40 estudiantes contra VPH en colegio de Managua

Las brigadas del Ministerio de Salud visitaron este martes el Colegio Público Bello Horizonte, ubicado en el Distrito IV de Managua, con el propósito de proteger a la niñez y adolescencia mediante la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Avanza vacunación contra VPH en colegios públicos de Managua

La jornada en este centro escolar, que cuenta con una matrícula de 630 estudiantes en las modalidades de preescolar, primaria y secundaria, permitió la inmunización de 40 alumnos.

La licenciada Gloria Cordero, responsable de niñez y adolescencia del Centro de Salud Francisco Buitrago, destacó que esta estrategia del Gobierno busca prevenir en el futuro la aparición de verrugas genitales y diversos tipos de cáncer, especialmente el cérvico-uterino.

Especialistas del sector salud explicaron que el esquema contempla la aplicación de dos dosis al año a menores de entre 9 y 14 años, periodo en el que el sistema inmunológico responde con mayor eficacia.

Asimismo, remarcaron que el fármaco administrado ofrece una alta protección contra las principales variantes del virus transmitido por vía sexual.

La licenciada Cordero subrayó que la aplicación de la vacuna se efectúa bajo el consentimiento informado de los padres de familia, a quienes se les notifica con anticipación para preparar a los estudiantes, añadiendo que los tutores también pueden acudir directamente a los centros de salud correspondientes.

La comunidad educativa valoró de forma positiva la iniciativa sanitaria. Estudiantes del plantel expresaron que la aplicación de las dosis responde a la importancia de prevenir enfermedades virales graves, señalando que sus padres los motivaron a acudir a la jornada de inmunización para garantizar el cuidado de su salud a futuro.

