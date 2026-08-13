Más de 30 jornadas de salud del MINSA en Nicaragua esta semana

El Ministerio de Salud (MINSA) ejecutará un amplio plan de actividades sanitarias a nivel nacional entre el 17 y el 23 de agosto de 2026, con el objetivo de garantizar atención médica especializada, prevención de enfermedades, vacunación y promoción de la salud en barrios y comunidades de todo el país.

Dentro de las jornadas de alta especialización, destacan la realización del Congreso Internacional de Genética el 20 de agosto en la Casa de los Pueblos, el Congreso de Medicina Interna el 21 de agosto en el Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz, y una Mega Feria de Ortopedia programada para el sábado 22 de agosto en el Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez de Masaya.

Asimismo, el 17 de agosto se desarrollará una jornada Quirúrgica de Otorrinolaringología en el Hospital Departamental Dr. Juan Antonio Brenes Palacio, en Somoto, Madriz, mientras que el 19 de agosto se entregarán las obras de rehabilitación del Puesto de Salud Carlos Soza, en Sébaco, Matagalpa.

En el ámbito de la prevención y la inmunización, las autoridades de salud desplegarán en todos los departamentos y regiones autónomas campañas permanentes de vacunación contra el Papiloma Humano (VPH) en menores de 9 a 14 años, Fiebre Amarilla para infantes de un año, Influenza, COVID-19 y la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina.

A la par, se mantendrá un fuerte cerco epidemiológico mediante acciones de fumigación, abatización y eliminación de criaderos de zancudos para el control del dengue, además de promover la campaña de aplicación de flúor en niños de 6 a 14 años.

La atención integral a sectores prioritarios abarcará visitas casa a casa del programa «Todos con Voz», encuentros del programa «Amor para los más Chiquitos», así como las campañas «Escuelas Saludables», «Juventud Divino Tesoro» y «Amor y Cuido de Nuestros Adultos Mayores».

En salud materna, se realizarán ferias con ultrasonidos obstétricos y capacitaciones en casas maternas sobre el cuidado neonatal y prevención de febriles.

Asimismo, se fortalecerá la detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles con jornadas dedicadas a la prevención de la diabetes, hipertensión y exámenes para la detección oportuna de cáncer de mama (Campaña Nora Astorga), próstata, estómago y cérvico uterino.

Estas iniciativas se complementarán con las ferias semanales «Mi Hospital en mi Comunidad» y la instalación de clínicas móviles para brindar medicina general, laboratorio, odontología y medicina natural.

Finalmente, el plan contempla acciones de rescate, formación y donación de sangre coordinadas con la Cruz Blanca, que ejecutará jornadas de donación voluntaria en 15 departamentos, capacitación continua a socorristas en primeros auxilios, un curso básico de rescate acuático en Nueva Segovia y coberturas especiales en eventos públicos para resguardar la seguridad de la población.

