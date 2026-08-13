MINSA llevará atención médica a casi 154 mil familias en Nicaragua

El Ministerio de Salud informó que en la semana comprendida entre el lunes 17 y el sábado 22 de agosto, llevará la atención médica general y especializada a 153 mil 751 familias de distintos puntos del país.

Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 598 barrios y comunidades, mediante la realización de 1,443 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 78 ferias de salud con atención de especialistas y realización de ultrasonidos de mamas a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

