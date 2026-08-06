MINSA despliega jornada nacional de salud con ferias y vacunación en Nicaragua

Entre el lunes 10 y el domingo 16 de agosto, las autoridades de salud desarrollarán un intenso plan nacional que contempla ferias integrales, campañas de vacunación, control de epidemias y atención especializada.

Las actividades abarcarán todos los departamentos y regiones autónomas del país, con el objetivo de acercar los servicios médicos a estudiantes, mujeres embarazadas, pacientes crónicos, adultos mayores y personas con discapacidad mediante el despliegue de clínicas móviles y redes comunitarias.

En el ámbito escolar e infantil, se ejecutará la campaña “Escuelas Saludables” para realizar valoraciones auditivas, del habla, oftalmológicas y aplicación de flúor.

Paralelamente, el programa “Amor para los más Chiquitos” brindará control de crecimiento y desparasitación.

El esquema de inmunización incluirá la aplicación de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en menores de 9 a 14 años, influenza y fiebre amarilla para niños de un año.

Además, el departamento de Jinotega será sede de una Mega Feria de Pediatría del 13 al 15 de agosto en unidades de salud de Santa María de Pantasma y San Rafael del Norte.

La protección a la mujer y la salud materna ocuparán un espacio primordial a través de ferias para embarazadas con ultrasonidos obstétricos, cervicometría y atención perinatal, acompañadas de encuentros educativos en Casas Maternas.

Asimismo, se impulsarán jornadas para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino y la campaña “Nora Astorga” para el diagnóstico del cáncer de mamas.

Como evento central, el 15 de agosto se llevará a cabo una Mega Feria de Salud de la Mujer en hospitales de Rivas y el centro tecnológico de Tola.

El plan de trabajo contempla también una fuerte estrategia preventiva para pacientes crónicos y adultos mayores, promoviendo el autocuidado y la campaña «Sin Diabetes», además de pruebas para la detección temprana del cáncer de próstata y estómago.

Se realizarán visitas a pacientes del programa «Todos con Voz» y encuentros sobre salud mental, abordando el manejo del estrés en familias con pacientes con autismo (TEA), déficit de atención (TDAH) y adicciones, sumado a terapias de arte en el Hospital Psicosocial de Managua.

Para la contención de epidemias, la red comunitaria intensificará la lucha contra el dengue mediante la eliminación de criaderos y abatización, manteniendo activa la inmunización contra la COVID-19, jornadas de vacunación antirrábica canina y campañas de donación de sangre.

Finalmente, de forma paralela al despliegue médico de «Mi Hospital en mi Comunidad», la Cruz Blanca ejecutará capacitaciones continuas en primeros auxilios, adiestramiento de guardavidas y coberturas especiales para garantizar la seguridad ciudadana en balnearios y actividades públicas.

