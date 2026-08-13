3,500 niños recibirán atención gratis en mega feria del MINSA en Jinotega

El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de una Mega Feria de Pediatría el viernes 14 y sábado 15 de agosto en el departamento de Jinotega, para brindar atención médica especializada y gratuita a 3,500 infantes de diversos barrios y comunidades.

Mega Feria Pediátrica en La Concordia

La jornada de salud contará con el despliegue de 108 especialistas infantiles en diversas ramas de la medicina.

Durante el evento se atenderán padecimientos del corazón, pulmones, estómago, sistema nervioso y defensas, además de llevar a cabo valoraciones integrales y cirugías pediátricas.

Las actividades darán inicio el viernes 14 de agosto a partir de las 8:00 a.m. en el Centro de Salud Adelina Ortega Castro, en el municipio de Santa María de Pantasma.

Posteriormente, el sábado 15 de agosto, la atención se trasladará desde las 8:00 a.m. a las instalaciones del Hospital Victoria Motta, en el municipio de Jinotega.

