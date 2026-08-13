3,500 niños recibirán atención gratis en mega feria del MINSA en Jinotega
El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de una Mega Feria de Pediatría el viernes 14 y sábado 15 de agosto en el departamento de Jinotega, para brindar atención médica especializada y gratuita a 3,500 infantes de diversos barrios y comunidades.
La jornada de salud contará con el despliegue de 108 especialistas infantiles en diversas ramas de la medicina.
Durante el evento se atenderán padecimientos del corazón, pulmones, estómago, sistema nervioso y defensas, además de llevar a cabo valoraciones integrales y cirugías pediátricas.
Las actividades darán inicio el viernes 14 de agosto a partir de las 8:00 a.m. en el Centro de Salud Adelina Ortega Castro, en el municipio de Santa María de Pantasma.
Posteriormente, el sábado 15 de agosto, la atención se trasladará desde las 8:00 a.m. a las instalaciones del Hospital Victoria Motta, en el municipio de Jinotega.