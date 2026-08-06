Más de 151 mil familias recibirán atención del MINSA en Nicaragua

El Ministerio de Salud anunció que en la semana comprendida del lunes 10 al sábado 15 de agosto del 2026, brindará atención médica general y especializada a 151,297 familias.

Los servicios serán llevados por el MINSA a 2,343 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,439 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se estarán desarrollando 73 ferias de salud con atención de especialistas y la realización de ultrasonidos de mamas a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

