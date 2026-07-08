MINSA entrega 167 sillas de ruedas a pacientes en Managua

El Ministerio de Salud (MINSA) realizó la entrega de 167 sillas de ruedas a igual número de protagonistas con discapacidad integrados en el programa emblemático «Todos Con Voz».

MINSA entrega casi 170 sillas de ruedas en el centro de fisioterapia Ciro Molina

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro Nacional de Fisioterapia «Ciro Molina», con la presencia de beneficiarios de los distritos de Managua y representantes de los SILAIS de Granada, Masaya y Carazo.

Roxana Casco, coordinadora del SILAIS Managua, explicó que este beneficio devuelve la movilidad a los pacientes que han sufrido amputaciones en sus miembros inferiores, permitiéndoles asistir a consultas, integrarse al hogar y reincorporarse al ámbito laboral.

Los pacientes atendidos en este centro reciben un proceso completo de rehabilitación física, gracias a que la unidad de salud cuenta con equipos de alta tecnología y personal debidamente capacitado.

Entre las protagonistas destaca doña Martha Azucena Altamirano, quien anteriormente dependía de bastones para desplazarse y ahora cuenta con un medio propio y gratuito para movilizarse en su hogar y asistir a sus citas médicas.

Esta restitución de derechos es impulsada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, encabezado por los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, para mejorar la calidad de vida de las familias en los distintos SILAIS del país.