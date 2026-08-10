Bajan neumonía y chikungunya en Nicaragua, según reporte del MINSA

El Ministerio de Salud (MINSA) reportó un comportamiento epidemiológico favorable durante la semana que culminó el sábado, al registrarse una importante disminución en la mayoría de las enfermedades bajo vigilancia en el país.

El descenso más significativo se logró en los casos de Neumonía, al contabilizarse 59 enfermos menos que en el periodo anterior, para un acumulado semanal de 1,478 personas diagnosticadas a nivel nacional.

De igual manera, los contagios de Chikungunya mostraron una drástica caída con 46 personas menos que la semana previa, alcanzando un total de 356 pacientes atendidos en las unidades de salud.

Otras afecciones vectoriales y respiratorias también mostraron una tendencia a la baja, destacando la Malaria con 23 casos menos, para 60 enfermos en total; el Dengue con 8 casos menos, para 114 diagnosticados; y la Influenza con una reducción de 4 contagios con un total de 66 casos confirmados.

Asimismo, no se reportó ningún caso de Zika.

En contraposición a estos resultados positivos, la Leptospirosis experimentó un incremento al sumar 8 personas más que la semana anterior, situando la cifra acumulada en 10 pacientes, por lo que las autoridades instaron a mantener las medidas sanitarias en los hogares

