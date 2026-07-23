Más de 151 mil familias recibirán atención médica en todo el país

El Ministerio de Salud informó que entre el lunes 27 de julio y el sábado primero de agosto, llevará atención médica general y especializada a 151,968 familias de distintos puntos del país.

Los servicios médicos serán ofrecidos en 2 mil 329 barrios y comunidades del territorio nacional, mediante la realización de 1,436 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esa programación se desarrollarán 82 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de Mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

