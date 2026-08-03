Malaria e influenza bajan en Nicaragua; chikungunya sube a 402 casos

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana que culminó el 1 de agosto, el Ministerio de Salud (MINSA) registró una favorable reducción en el comportamiento de la malaria y la influenza a nivel nacional, en comparación con el periodo anterior.

La malaria mostró una disminución de 4 casos respecto a la semana anterior, cerrando con un total de 83 enfermos.

Por su parte, los diagnósticos confirmados de influenza descendieron en 5 personas, contabilizando un acumulado semanal de 70 pacientes.

Asimismo, las autoridades destacaron que no se captaron nuevos contagios de zika en el territorio nacional.

En contraste con estos datos positivos, otras afecciones registraron un incremento en el mismo periodo.

Las autoridades informaron un aumento en los diagnósticos de chikungunya con 207 personas más para un total de 402 casos.

En neumonía ocurrieron 79 casos adicionales, para 1,537 en total, y el dengue tuvo 38 nuevos contagios para 122 personas diagnosticadas.

Finalmente, se reportaron 2 personas afectadas por leptospirosis durante la última semana.

