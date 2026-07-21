MINSA confirma 31 casos de COVID en Nicaragua y cero muertes esta semana

El Ministerio de Salud informó que en la semana que culminó este martes 21 de julio, brindó atención y dio seguimiento responsable a 31 nicaragüenses con COVID confirmado.

Imagen ilustrativa del Coronavirus

La institución agregó que, de la misma forma, 16 personas que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

El MINSA destacó que, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ha atendido y dado seguimiento responsable a 16 mil 894 personas.

Destacó el informe que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 618 nicaragüenses.

El Ministerio de Salud concluyó el informe señalando que sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

