MINSA llevará jornada de salud gratis a niñez y adultos mayores en todo el país

El Ministerio de Salud (MINSA) desarrollará una masiva jornada de atención médica gratuita, prevención y capacitaciones en todo el territorio nacional durante la semana del 20 al 26 de julio de 2026, priorizando a la niñez, mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La institución dará continuidad a los planes inmunológicos del país mediante la aplicación de dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en menores de 9 a 14 años, la vacuna contra la Influenza, dosis de prevención contra la Fiebre Amarilla para niños de un año, y la campaña permanente contra la COVID-19.

Asimismo, se realizarán tamizajes y exámenes para la detección temprana de cáncer de próstata, y de mamas, estómago y cuello uterino, bajo el programa «Nora Astorga».

Además, se organizarán ferias de salud obstétrica para embarazadas y una Megaferia de Cirugía General y Urología el 24 y 25 de julio en Bluefields y Corn Island, Caribe Sur.

El MINSA mantendrá activo el programa «Amor para los más Chiquitos» con valoraciones odontológicas y desparasitación, así como las visitas casa a casa del programa «Todos con Voz».

En paralelo, se intensificarán las jornadas de abatización y eliminación de criaderos de zancudos para prevenir el dengue en barrios y comunidades de todo el país.