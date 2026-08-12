MINED inicia desfiles escolares y fiestas patrias 2026 en Nicaragua

Con el inicio de las presentaciones estudiantiles este fin de semana, el Ministerio de Educación (MINED) dará apertura a la jornada conmemorativa de las Fiestas Patrias 2026 en todo el país, anunció este miércoles la Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo.

Arrancan desfiles escolares en saludo a las fiestas patrias en Nicaragua

El calendario patrio contempla las tradicionales visitas de la comunidad educativa a la histórica Hacienda San Jacinto, así como el recibimiento de la Antorcha de la Unión Centroamericana en el puesto fronterizo de Las Manos el próximo 10 de septiembre.

De acuerdo con la programación oficial, el fuego centroamericano será recibido por el Copresidente Comandante Daniel Ortega el 12 de septiembre en la Plaza de la Paz. Posteriormente, el 13 de septiembre la tea continuará su recorrido hacia Costa Rica.

Las festividades culminarán el 14 de septiembre con los desfiles nacionales y municipales, seguidos de la lectura del Acta de Independencia el 15 de septiembre en todos los centros escolares del territorio nacional.

