Carretera Sur: pozo de ENACAL avanza 95% para 1,800 familias

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) registró un avance del 95% en la construcción de un nuevo pozo de agua potable ubicado en el kilómetro 11.5 de la Carretera Sur.

Avanza 95% construcción de pozo para 1,800 familias de Carretera Sur

Esta obra tiene como objetivo reforzar y ampliar la producción del vital líquido en el Distrito III de Managua.

Una vez que el proyecto finalice y sea incorporado a la red de distribución a inicios del próximo mes de agosto, el suministro de agua mejorará de manera directa para unas 1,800 familias de la zona capitalina.

Las familias beneficiadas habitan en los barrios y residenciales de San José de la Cañada, Los Cocos, Las Jinotepe, Residencial Santa Isabel, El Sosiego, Las Carolinas, Villa Jacinto, La Foresta y El Pedernal.

La mejora en el servicio también abarcará a los sectores aledaños ubicados a ambos lados de la vía, específicamente en el tramo comprendido entre los kilómetros 11 y 13 de la Carretera Sur.

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