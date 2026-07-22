Nicaragua reporta producción de 92,400 quintales de tomates en Julio

El cultivo de tomate es un rubro estratégico para la horticultura nacional, no solo por su alta rentabilidad y demanda sostenida en el mercado interno, sino también por su capacidad de dinamizar la economía local.

Además de aportar a la seguridad alimentaria, esta hortaliza impulsa la generación de empleo en el campo y fomenta la diversificación productiva.

El monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG), reporta una cosecha de tomate de 92 mil 400 quintales para este mes de julio de 2026.

La producción es garantizada por familias productoras de los municipios de Terrabona, Estelí, Ciudad Darío, La Trinidad, Pueblo Nuevo, La Concordia y San Sebastián de Yalí.

