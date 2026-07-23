Nicaragua cosecha 24 mil 500 quintales de chiltoma en julio

La chiltoma es un cultivo hortícola de amplia presencia en la gastronomía nacional, su producción, impulsada principalmente por pequeños y medianos agricultores, es una fuente importante de ingresos y sustento para las familias productoras.

Chiltomas

En los últimos años, la incorporación de nuevas prácticas de manejo agronómico ha permitido reducir la incidencia de plagas y enfermedades, favoreciendo el abastecimiento continuo del mercado interno.

El Ministerio Agropecuario (MAG), reporta una cosecha de 24 mil 500 quintales para este mes de julio de 2026, volumen que garantizará la disponibilidad en los mercados nacionales.

