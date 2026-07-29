Nicaragua produce 14 millones 800 mil libras de carne de cerdo en primer semestre 2026

Durante los primeros seis meses de 2026, Nicaragua acumuló una producción de 14 millones 800 mil libras de carne de cerdo a nivel nacional, según un informe publicado por el Ministerio Agropecuario (MAG).

Carne de Cerdo

Esta cantidad de carne fue generada a través de las operaciones en mataderos industriales, rastros y matarifes individuales.

Este volumen de producción refleja la relevancia de la porcicultura como uno de los rubros más dinámicos del sector agroalimentario nicaragüense.

Su importancia radica en la constante integración de porcicultores, redes de comercialización y transformadores que aportan valor agregado a la actividad, garantizando la oferta alimentaria del país.

El abastecimiento de carne porcina se sostiene mediante una estructura diversa que combina el trabajo de grandes granjas especializadas, pequeñas unidades productivas y la cría de traspatio a escala familiar, consolidando la estabilidad y diversidad del mercado nacional.

