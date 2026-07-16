MAG prevé 44 mil 600 quintales de zanahoria y asegura abastecimiento

La zanahoria se mantiene como el cultivo hortícola emblemático de las zonas más frescas del país, generando empleo e ingresos tanto para las familias agricultoras como para quienes participan en su distribución y procesamiento.

Su corto ciclo permite establecer siembras escalonadas y precisas, asegurando el abastecimiento constante durante todo el año.

El monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG), informa una expectativa de 44,600 quintales de zanahoria para este mes de julio 2026, volumen que garantizará el abastecimiento de los mercados nacionales.

La producción está en manos de familias agricultoras de los departamentos de Jinotega y Matagalpa.