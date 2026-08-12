Nicaragua produce 10.3 millones de aguacates y activa empleo rural

La producción de aguacate impulsa la economía rural nicaragüense al generar empleo e ingresos directos para pequeños y medianos productores. Gracias a las favorables condiciones agroecológicas del país, el sector cuenta con un alto potencial para consolidar sistemas productivos eficientes, sostenibles y de gran calidad.

De acuerdo al monitoreo que realiza el Ministerio Agropecuario (MAG), informa una producción de aguacate de 10.3 millones de unidades, cosechados de enero a mayo de 2026.

Esta producción la reportan más de 2 mil familias productoras de los departamentos de Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas.

